Великотърновското село Присово се възстановява след потопа

Село Присово остава едно от най-сериозно засегнатите места след поройните дъждове в района на Велико Търново. Десетки къщи са били наводнени, а читалището и младежкият клуб са със сериозни материални щети, като на места водата е достигала до около два метра височина.

Кметът на селото Малина Попова описа ситуацията като изключително тежка, но подчерта, че възстановителните дейности вече са в ход.

„Приживяваме тежък момент, но се надяваме с общи усилия да се справим. Благодарение на помощ от общината, фирми и приятели се действа много упорито“, заяви тя.

По думите ѝ най-сериозно е пострадала сградата на читалището, където са унищожени помещения и съборени стени.

„Цяла е съборена стена, има избити врати, всичко е свалено до основи. Аз не мога да кажа на този етап каква ще е сумата като оценка, но е покъртително“, допълни кметът Попова.

Доброволецът Делян Ангелов, който участва в разчистването на щетите, определи ситуацията като изключително тежка.

„Докато вали дъжд и има два метра вода, просто няма как да се работи. Тук беше като море“, посочи той и допълни, че екипите вече са извършили отводняване на няколко критични обекта в региона.

По думите му организацията на място е ключова за овладяване на ситуацията:

„Природата за пореден път ни показа, че материалното не е толкова важно. Важно е да има хора около теб, които да ти помогнат в такава ситуация. Материалното не е най-важното, а хората и отношението между тях.“

Екипите и доброволците продължават работа в Присово, докато властите и местната администрация оценяват щетите и планират следващите стъпки по възстановяването.

Вижте прякото включване на Николай Славов.