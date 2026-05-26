Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Проф. Иван Литвиненко: Дълбоко се колебая, че докато съм жив ще видя изградена Национална детска болница

У нас
Председателят на Българската педиатрична асоциация проф. Иван Литвиненко заяви, че е силно скептичен дали Националната детска болница ще бъде изградена в обозримо бъдеще. В „Денят започва“ той коментира забавянето на проекта, обществените поръчки, липсата на координация между институциите и тежкия недостиг на медицински кадри.

Проф. Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация: „Институционално трябва да вярвам. Ако ме питате в лично качество – дълбоко се колебая, че поне в обозримото бъдеще, докато съм жив, ще видя тази болница изградена.“

По думите му към момента почти няма реален напредък по проекта, въпреки че според първоначалния план болницата трябваше да отвори врати през 2028 година. Проф. Литвиненко припомни, че Общественият съвет към проекта е подал колективна оставка заради липса на прозрачност и отказ институциите да се съобразяват с експертните становища.

Проф. Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация: „Толкова пъти се сблъсквахме с тази стена на неразбиране и това доведе до нашата колективна оставка.“

Според него обществената поръчка за болницата е пусната без достатъчен контрол и с редица спорни параметри.

Проф. Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация: „Гони се най-ниската цена и най-късият срок. Извинете, но когато ще правим една болница, която 50 години не сме направили, да я направим с компромиси на ниска цена – всички се сещаме какво ще е качеството.“

Той изрази недоумение и от кратките срокове за проектиране.

„Между 210 и 300 дни за проектиране, за контрол, за функционалност на сградата. На мен дори като човек, който не е архитект, ми се вижда абсурдно“, каза още той.

Педиатърът предупреди, че освен липсата на сграда, огромен проблем остава недостигът на специалисти. „Няма хора, няма специалисти“, заяви проф. Литвиненко и даде пример с детски отделения в страната, които работят с по един лекар. По думите му дори новооткрити болници изпитват сериозни трудности с осигуряването на персонал:

Проф. Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация: „Хубаво е да има болница. Аз бих се радвал. Но питам – кой ще работи в нея?“

Според проф. Литвиненко детското здравеопазване продължава да бъде хронично недофинансирано.

„Ние си оставаме с недофинансираните пътеки. Това прави професията педиатър не толкова лицеприятна“, посочи той.

В края на разговора проф. Литвиненко определи ситуацията около Националната детска болница като „абсурд“.

Проф. Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация: „Ние си оставаме все пак с недофинансираните пътеки, защото в годините тези, които бяха изначално добре финансирани при всяко индексиране, процента им се качваше в значимо количество пари, нашите вървяха ниски и си останаха ниски. Това прави не толкова лицеприятна тази професия, педиатъра. Разбира се, много по-добре е да си инвазивен кардиолог, да си акушер-гинеколог.“


#ще видя изградена #докато съм жив #колебая се #проф. Иван Литвиненко #Национална детска болница

