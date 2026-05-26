Започва ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин - Враца

Започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин – Враца. Дейностите ще се извършват на територията на областите Видин, Монтана и Враца, съобщават от Пътната агенция.



В област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. По трасето край Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци. А в област Враца строителни дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Краводер и в 2 км от обхода на града. Заради ремонта в участъка между Монтана и Враца изцяло ще се ограничава движението и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. В участъка Видин - Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 т, а трафикът на леките коли няма да бъде ограничаван. Очакванията са ремонтните дейности да приключат до края на месец юни.