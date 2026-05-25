Прожекцията “Следи по лентата”: Документалният филм беше представен в Белград

Специална прожекция на документалния филм на БНТ “Следи по лентата” в Сърбия.



Филмът на Бойко Василев и Албена Колчакова беше представен на празнично събитие в българското посолство в Белград, посветено на 24-ти май. Присъстваха сръбски историци, режисьори и филмови дейци, както и представители на българите в Сърбия. “Следи по лентата” разказва за реставрацията на филмовия шедьовър на Въло Радев “Крадецът на праскови” с участието на Невена Коканова и сръбския актьор Раде Маркович, както и за сложните отношения между българи и сърби през вековете.

Бойко Василев, журналист, БНТ: "Това е един филм, който може да служи за пример на всички нас на Балканите, затова как не само да разбираш другия, но и да му простиш. Не само да видиш в другия някакви хубави качества, но и да стигнеш до катарзис. Изключително произведение на българското изкуство, уникално на Балканския полуостров."

Ангел Ангелов, посланик на Република България в Сърбия: "Тук ще покажете вие филм за филма и филм за лентата, за една любов, филм за нещо повече. И това е тази непреходна духовност българска, която ние носим и я пренасяме през вековете. Този празник е единственият празник - 24 май, който се е чествал и по време на войни и по време на смени на режими, и на различни идеологии, но продължава продължава да бъде обединяващ празник на българската нация."