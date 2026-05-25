БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Прожекцията “Следи по лентата”: Документалният филм беше представен в Белград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Специална прожекция на документалния филм на БНТ “Следи по лентата” в Сърбия.


Филмът на Бойко Василев и Албена Колчакова беше представен на празнично събитие в българското посолство в Белград, посветено на 24-ти май. Присъстваха сръбски историци, режисьори и филмови дейци, както и представители на българите в Сърбия. “Следи по лентата” разказва за реставрацията на филмовия шедьовър на Въло Радев “Крадецът на праскови” с участието на Невена Коканова и сръбския актьор Раде Маркович, както и за сложните отношения между българи и сърби през вековете.

Бойко Василев, журналист, БНТ: "Това е един филм, който може да служи за пример на всички нас на Балканите, затова как не само да разбираш другия, но и да му простиш. Не само да видиш в другия някакви хубави качества, но и да стигнеш до катарзис. Изключително произведение на българското изкуство, уникално на Балканския полуостров."

Ангел Ангелов, посланик на Република България в Сърбия: "Тук ще покажете вие филм за филма и филм за лентата, за една любов, филм за нещо повече. И това е тази непреходна духовност българска, която ние носим и я пренасяме през вековете. Този празник е единственият празник - 24 май, който се е чествал и по време на войни и по време на смени на режими, и на различни идеологии, но продължава продължава да бъде обединяващ празник на българската нация."

#“Следи по лентата” #прожекция #Сърбия #Бойко Василев

Последвайте ни

ТОП 24

Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
1
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер", няма опасност за населението
2
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер",...
„Евровизия“ публикува днес специален филм за 70-годишнината си, включващ кадри от хита "Bangaranga" на DARA
3
„Евровизия“ публикува днес специален филм за...
С тир-влекач на бала: Абитуриент от Бургас впечатли съученици и гости
4
С тир-влекач на бала: Абитуриент от Бургас впечатли съученици и гости
МЕЧТАТА Е ФАКТ! Везенков и Олимпиакос покориха баскетболна Европа (ВИДЕО)
5
МЕЧТАТА Е ФАКТ! Везенков и Олимпиакос покориха баскетболна Европа...
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото непълнолетно момиче
6
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
5
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Балкани

Вучич допусна оставка - оценки за протестите в Белград
Вучич допусна оставка - оценки за протестите в Белград
300 българи се събраха на Седмата среща на сънародниците ни в Румъния 300 българи се събраха на Седмата среща на сънародниците ни в Румъния
Чете се за: 01:07 мин.
Със сълзотворен газ и гумени куршуми турската полиция влезе в централата на Народнорепубликанската партия в Анкара Със сълзотворен газ и гумени куршуми турската полиция влезе в централата на Народнорепубликанската партия в Анкара
Чете се за: 00:57 мин.
Напрежение в Сърбия: Сблъсъци между демонстранти и полиция на масовия протест в Белград Напрежение в Сърбия: Сблъсъци между демонстранти и полиция на масовия протест в Белград
Чете се за: 01:07 мин.
Сблъсъци с полицията на антиправителствения протест в Белград Сблъсъци с полицията на антиправителствения протест в Белград
Чете се за: 01:50 мин.
Хиляди се събраха на антиправителствен протест в центъра на Белград Хиляди се събраха на антиправителствен протест в центъра на Белград
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си
Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя? Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Преговорите САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за предстоящ пробив
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Шест маратона на шест континента“: Продуцентът от БНТ...
Чете се за: 03:17 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ