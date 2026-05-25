Трамвай дерайлира в Белград, има ранени, сред които и деца

Общо 21 души са били прегледани след дерайлиране на трамвай в Белград по-рано днес, предаде сръбската държавна телевизия РТС, като се позова на съобщение от Университетския клиничен център на Сърбия.

Състоянието им е стабилно, като само един човек е задържан за по-нататъшно лечение в ортопедичното отделение на болницата.

По информация на РТС трамваят се е движил по линия 5 в сръбската столица и е дерайлирал малко след 9 ч. местно време (10 ч. българско време) на ъгъла на улиците „Цар Душан“ и „Книджанинова“ в квартала Дорчол, след което се е ударил в близка сграда.

Прокуратурата в Белград е разпоредила спешна техническа проверка на трамвая.

