Напрежение в Сърбия: Сблъсъци между демонстранти и полиция на масовия протест в Белград

В сръбската столица Белград напрежението ескалира и след мащабен протест се стигна до сблъсъци между демонстранти и полиция.

Към служителите на реда летяха различни предмети, бяха запалени контейнери. Полицията отговори със сълзотворен газ. Снощи се проведе поредният митинг, в който хората настояха за предсрочни парламентарни избори и кардинални реформи в Сърбия.

Протестното движение, начело на което застанаха сръбските студенти, започна през декември 2024 година, когато се срути ремонтирана козирка на жп гарата в Нови Сад и отне живота на 16 души. От тогава бяха извършени редица правителствени рокади.

Президентът Александър Вучич обеща провеждането на предсрочни парламентарни избори, но продължава да отлага насочването им.

