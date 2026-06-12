Гърция ще започне изграждането на нов завод за дронове

Тази година ще започне работата по преобразуването на изоставен военен завод северно от Атина в предприятие, което ще произвежда дронове за сухопътна, военновъздушна и военноморска употреба, заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“.

Дендиас участва в церемония по полагане на основите на завода, където заяви, че бъдещото военно предприятие ще увеличи производството на малки военни дронове от 4000 на около 10 000 броя годишно. Всяка година ще се произвеждат и още 600 по-големи дрона, както и системи за неутрализиране на дронове, се посочва още в информацията.

„Безпилотните системи и системите за противодействие на дронове са жизненоважен елемент от новия начин на оперативно мислене“, каза Дендиас, цитиран от изданието.

„Катимерини“ припомня, че Гърция инвестира средства за произведени в чужбина дронове, както и развива програма за военни инвестиции, която включва френски фрегати и изтребители, американски бойни самолети, както и система за противовъздушна отбраната.

В изказването си министърът подчерта и значението на местното производство. „Трябва да участваме не само като купувачи и потребители на системи, но и като държава, която ги произвежда, проектира и разработва“, посочи той.