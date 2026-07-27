МЗХ: Над 1800 декара в 8 области са били засегнати от градушките и проливните дъждове миналата седмица

Над 1 800 ха земеделски площи в областите Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Ямбол, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Подадени са 69 заявления за обследване на щети по земеделски култури. Най-много заявления са подадени в област Ямбол-31, следвана от Варна-13, Благоевград-12 и Сливен-6. В останалите пет области са постъпили общо 7 заявления.

Пострадали са площи със зърнени, зеленчукови и трайни насаждения, сред които царевица, слънчоглед, кориандър, тютюн, картофи, пипер, леща, орехови насаждения и други земеделски култури.

От земеделското министерство припомнят, че експертните комисии към областните дирекции „Земеделие“ извършват обследване на място след постъпване на заявления от земеделските стопани.

Документите се подават в срок до 10 работни дни от настъпването на неблагоприятното климатично събитие в съответната общинска служба по земеделие.

Въз основа на извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи, които са основание за последващо подпомагане съгласно действащата нормативна уредба.