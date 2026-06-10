Градушка унищожи реколта в Пловдивско: Колко големи са щетите и могат ли стопаните да получат обезщетение?

Градушка унищожи голяма част от реколтата в землищата на пловдивските села Йоаким Груево и Брестовица. Бурята била изключително мощна, въпреки че градоносните облаци са били обстрелвани с множество ракети от противоградните площадки. Засегнати са не само лозята, но и реколтата от праскови. От началото на седмицата до момента са подадени документи за над 150 декара унищожени площи. Очаква се искове за щети да подадат и пчелари и животновъди.

Наум Нихтянов, кмет на с. Йоаким Груево: "Ами, В Йоаким Груево няма площадка за борба с градушките. Йоаким Груево се пази от Брестовица, Стамболийски, Перущица. До момента, аз съм кмет дълги години, повече може би от 10 на години, не сме имали такъв голям погром. В неделя, късния следобед, продължителна градушка, много интензивна, примесена със силен вятър, просто доведе до унищожаване на земеделската реколта за тази година. Абсолютно всички, включително и жителите на Йоаким Груево, които в дворовите си имат по една черешка, посети доматки и така нататък, всичко е унищожено. Няма да има реколта тази година в Йоаким Груево. В това съм абсолютно убеден."

Размерът на щетите ще се уточнява тепръва, като се очаква минаването на комисии.

Димитър Лазаров, земеделски стопанин:"Отглеждаме предимно зеленчуци и плодове. Имаме картофи, тикви, пъпеши, дини, ябълки, череши. На 100% всичко е унищожено. Едва ли има някакъв начин нещо да се върне, да се спаси."

За някои от пострадалите щетите възлизат на хиляди евро.

За съжаление голяма част от стопаните нямат за страховки. Самите те казват, че това е много трудно, а застрахователните дружества често отказват да правят подобен тип застраховки.

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