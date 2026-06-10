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Трайчо Трайков: Столичната община „плаче“ за функционален анализ и пренареждане на процесите

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Изкуственият интелект може драстично да промени комуникацията с гражданите, заяви Трайчо Трайков

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Столична община „плаче“ за функционален анализ и пренареждане на процесите, Трайчо Трайков, кандидат за кмет на район “Средец” от КП “Продължаваме Промяната - Демократична България” в студиото на "Денят започва".

Трайчо Трайков, кандидат за кмет на район “Средец”: "Столична община „плаче“ за функционален анализ и пренареждане на процесите. Изкуственият интелект може драстично да промени комуникацията с гражданите. Ако имате изкуствен интелект, чатбот, свързан с деловодната система на общината, може на секундата да се предаде информация на човека, който го интересува, и гражданинът да не разбере, че не говори с истински човек. Само това, ако го направите, може с 20% да вдигнете ефективността, без нищо друго да правите."

По отношение на пробмела с паркирането в район "Средец" Трайков заяви.

Трайчо Трайков, кандидат за кмет на район “Средец”: "Едно от възможните решения е обособяване на зони за паркиране с предимство за живущи. Наличието на паркоместа, другото е обезкуражаване на транзитния и проходящия трафик. Едното е свързано с инвестиции, другото с рестрикции. По отношение на новите паркоместа – проектът, по който работим в района, е голям подземен паркинг под улица „Гурко“. Изграждането, по наша преценка, ще е от догодина, няма да има затваряния, а ще е лента по лента."

Трайков подчерта, че работата на районен кмет е висш пилотаж.

Трайчо Трайков, кандидат за кмет на район “Средец”: "Работата като районен кмет е в сферата на местната власт и е висш административен пилотаж. Трябва да навигираме с общински съвет, със Столична община, граждани и фирми."

Вижте повече в интервюто

#район Средец #ИИ #ПП-ДБ #София #Трайчо Трайков #кметски избори #паркиране #избори

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