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Нов скандал по морето: Издигат огромен къмпинг на „Бутамята“ в Синеморец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:42 мин.
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Спорът около терена край плаж Бутамята в Синеморец продължава. Става дума за близо 35 декара общинска площ, отдадена чрез търг под наем за обособяване на зона за кемпери, каравани и палатки. Междувременно от РИОСВ – Бургас съставиха акт за административно нарушение заради установени дейности на терена без необходимото съгласуване.

Теренът край плажа „Бутамята“ в Синеморец през последните дни предизвика сериозни обществени реакции. Повод за тях станаха както начинът, по който общинският терен е отдаден под наем на търг, така и въпросите около процедурите по реализацията на самия проект. Междувременно от регионалната екоинспекция са установили нарушения на място.

Пламен Маринов, директор на Регионалната екоинспекция – Бургас: „Проверката беше извършена на 3-ти този месец по повод постъпило заявление на фирма ПЕПЕ.БГ за инвестиционно предложение за обекти по временно сезонно настаняване по Закона за Черноморското крайбрежие. Започнати са предварителни действия преди да получат разрешение от РИОСВ. Предстои връчване на акт за съставяне на нарушение в близките 5 дни."

По думите на Маринов ще бъде поискана допълнителна информация и Екоинспекция ще излязе с официално становище.

Пламен Маринов, директор на Регионалната екоинспекция – Бургас: „Нарушението е за изкопаване на ров на поляната, където имат намерение да осъществят проекта, в който е положена инфраструктура, представляваща електропровод и водопровод. Има електрически табла и лека ограда. Всичко това е направено в нарушение, тъй като преди да се прави каквото и да е, трябва да се получат съгласувания от РИОСВ и от общината.“

Изискана е допълнителна информация, която вчера е била представена и ще бъде оценена. До сега е имало малко инвестиционни предложения и се опитва да се създаде практика при такива ситуации. Теренът попада в природен парк „Странджа“ и са налице нарушения.

Пламен Маринов, директор на Регионалната екоинспекция – Бургас: „Обектът не трябва да бъде къмпинг и не трябва да представлява начин за заобикаляне на нормативната уредба.“

В официална позиция от ПЕПЕ.БГ посочват:

#Регионална екоинспекция – Бургас #РИОСВ – Бургас #къмпинг на „Бутамята“ #Бургас #Бутамята #Синеморец

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