НАСА представи екипажа на „Артемис III“

НАСА представи екипажа за следващата мисия от програмата „Артемис“ до Луната. „Артемис III“ ще бъде пилотирана от италианския астронавт Лука Пармитано.

Той е първият европеец, включен в полет от програмата, чиято цел е ново кацане на хора на Луната. В екипажа са още трима американски астронавти.

Основните задачи на мисията включват изпитания на кораба „Орион“ и скачване с лунни модули, разработвани от частните компании SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос.

Мисията ще стартира в края на 2027 година, но все още не е обявена конкретна дата. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от мисията „Артемис II“, които през април се завърнаха след обиколка около тъмната страна на Луната.