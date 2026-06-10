НАСА представи екипажа на „Артемис III“

Италианецът Лука Пармитано става първият европеец от програмата за кацане на Луната
НАСА представи екипажа за следващата мисия от програмата „Артемис“ до Луната. „Артемис III“ ще бъде пилотирана от италианския астронавт Лука Пармитано.
Той е първият европеец, включен в полет от програмата, чиято цел е ново кацане на хора на Луната. В екипажа са още трима американски астронавти.
Основните задачи на мисията включват изпитания на кораба „Орион“ и скачване с лунни модули, разработвани от частните компании SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос.
Мисията ще стартира в края на 2027 година, но все още не е обявена конкретна дата. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от мисията „Артемис II“, които през април се завърнаха след обиколка около тъмната страна на Луната.