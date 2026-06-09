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НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия "Артемис III"

Христо Ценов от Христо Ценов
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НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия "Артемис III"
Снимка: БТА
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НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия "Артемис III" с планирано излитане през втората половина на 2027 г.

Астронавтите няма да стъпят на Луната или да се приближат до нея. Първоначалният план на космическата агенция обаче е бил точно такъв – това да бъде първото човешко кацане на естествения спътник на Земята от 1972 г. насам. В края на февруари НАСА обяви, че те ще прелетят малко по-далеч от Международната космическа станция.

"Артемис III" все пак ще бъде най-сложната в технологичен план космическа мисия досега. Капитан на екипажа ще бъде американецът Анди Бресник, бивш командир на МКС. Ще летят още италианецът Лука Пармитано, Андре Дъглас и Франк Рубио.

Следващата мисия от поредицата - "Артемис IV", ще закара астронавтите до повърхността на Луната. Излитането е през първата половина на 2028 г. "Артемис" е програма за лунно изследване на американската космическа агенция.

#имената на екипаж #мисия "Артемис 3" #НАСА

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