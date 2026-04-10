Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
"АРТЕМИС II": НОВА ЕРА В КОСМОСА

Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Снимка: БТА
Лунната мисия "Артемис II" е към своя край. Корабът "Орион" вече е по-близо до Земята отколкото до Луната и четиримата астронавти на борда му са готови за завръщането си.

Преди навлизането си в земната атмосфера, капсулата с астронавтите ще се отдели от сервизния модул. Тя ще достигне скорост от над 38 хиляди километра в час - последният сериозен тест преди да забави скоростта си за кацане.

Очаква се капсулата да се приводни в Тихия океан, близо до бреговете на Сан Диего, Калифорния. Кацането е планирано за 3 часа и 7 минути в събота сутрин българско време.

