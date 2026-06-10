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Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет

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Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са видими в електронната система на МОН

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Снимка: БТА
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Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по Бълтарски език и втори профилиращ предмет. Това обяви на брифинг заместник-министърът на образованието и науката Таня Панчева.

Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са публикувани в информационната система. Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

Таня Панчева, зам.-министър на образованието: „Получихме сигнали от оценители от цялата страна, за идентични изпитни материали. Бяха анулирани 107 изпитни работи, 100 от тях са с идентично съдържание. В три от задачите от изпитните работи се изисква създаване на текст и там се виждат личното мислене и разсъждаване на всеки един от зрелостниците.“

60 точки с оценка „Добър“ 4,39 е средният резултат тази година на матурата по български език и литература. По думите ѝ се наблюдава подобряване на изпитните работи.

А на втората задължителна матура по профилиращ предмет оценката е „Много добър“ 4,89 с 71,09 точки. И тази година като най-предпочитан предмет за втора задължителна матура е Английски език. Най-високи са резултатите във София, Пловдив, Варна, но и в други градове като Ямбол, Сливен. Тя подчерта още, че пълни 100 точки на двата изпита имат 4 зрелостници. Заместник-министърът благодари на колегите преподаватели от цялата страна, както и на нейния екип за свършената работа през целия процес.

„Всяка писмена работа се оценява от преподаватели, които са от висши училища. Фокусът ни беше върху задачи за създаване на собствен текст. Многократно е прегледана всяка една от работите, за които беше подаден сигнал.“

Пред журналисти бяха показани текстове на двама зрелостници с идентичен текст.

„Очевидно е, че не е възможно тези зрелостници да имат един и същи текст, тъй като се изисква различно разсъждаване по дадения текст“, коментира Александър Трингов от Министерство на образованието и науката.

От там разясниха и дадоха примери и с различните видове идентичен текст, които са получили на последните матури. Изказаха благодарности към всички, които са имали пряко отношение към цялостния процес и работа по матурите. От министерството също потвърдиха, че резултатите по български език и литература са най-добрите, които сме имали за предходните две години.

„Зрелостниците се справят изключително добре на текст, при който трябва да изкарват информация от него. И се запазва тенденцията да избират писане на есе пред интерпретативно съчинение“, допълниха от Министерството на образаванието.

#анализ на матурите #МОН #резултати от матурите

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