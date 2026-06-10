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Омбудсманът препоръча на МОН проверка на сигнали за технически проблеми на матурите

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Снимка: БНТ
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Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка.

В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане, която има съществено значение за крайния резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната.

Сигнали до омбудсмана са постъпили и за сериозни технически затруднения при държавния зрелостен изпит по информатика и информационни технологии, където използваната дигитална платформа е прекъсвала работата си и е възпрепятствала нормалното протичане на изпита. Родители и ученици поставят въпроса за необходимостта от проверка на платформата и на организацията на изпитния процес.

Пред институцията на омбудсмана е изразено и недоволство от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество, като се настоява за експертна оценка на тяхната методическа обоснованост и съответствие с изучавания учебен материал. Учители поставят и въпроса за гарантирането на анонимността при оценяването след отпадането на втория плик, използван досега за отделяне на личните данни на учениците от изпитните работи.

В препоръката си до министъра на образованието омбудсманът подчертава, че подобни оплаквания постъпват за поредна година и че повтарящите се технически и организационни затруднения пораждат основателни съмнения за равнопоставеността на зрелостниците и спокойното протичане на изпитния процес.

„Когато хиляди ученици са поставени в условия, различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелства по време на изпита“, категорична е Делчева.

Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становище във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки.

#матурите #Велислава Делчева #просветен министър #омбудсман

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