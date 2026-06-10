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Мъж от Хасково си счупи крака, след като ритна електроавтобус в движение (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Чете се за: 00:52 мин.
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Опасен инцидент заснеха камерите от видеонаблюдението в Хасково. Мъж с дете на ръце ритна електоавтобус и падна на земята.

Във видеото се вижда, че това става на пешеходна пътека на бул. "България". Човекът с дете рита електоавтобуса секунда, след като той преминава пешеходната пътека. Хора помагат на падналия да се изправи. Той е със счупен крак, детето не е пострадало.

На записа не се вижда пострадалият да е пътеката, когато електрическият автобус я приближава. Записът ще бъде подробно изследван, съобщиха от общинската администрация и "Пътна полиция". За сега не е ясно тестван ли е за дрога и алкохол пешеходецът. Ако се докаже, че мъжът е виновен, ще бъде санкциониран.

#счупен крак #Хасково #електроавтобус #инцидент

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