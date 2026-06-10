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Стотици фенове подкрепиха Германия на открита тренировка преди старта на Мондиал 2026.

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Спорт
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Бундестимът проведе подготовката си в Лейк Форест преди първия си мач срещу Кюрасао, а играчите демонстрираха увереност и висока мотивация за световното първенство

Стотици фенове подкрепиха Германия на открита тренировка преди старта на Мондиал 2026.
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Националният отбор на Германия продължава подготовката си за световното първенство по футбол, което започва тази седмица в САЩ, Канада и Мексико. Бундестимът проведе открита тренировка на базата на университета „Лейк Форест“, където стотици привърженици се събраха, за да подкрепят своите любимци преди старта на турнира.

Футболистите на Германия бяха посрещнати с много аплодисменти и отлично настроение, а феновете изпълниха трибуните на тренировъчното съоръжение дни преди първия двубой на тима на Мондиал 2026.

От лагера на германците не скриха ентусиазма си преди началото на шампионата.

"Усещам вълнението в играчите, докато сме в хотела, автобуса и на тренировъчното игрище. Не мисля, че има напрежение, а по-скоро мотивация да направим добър старт на това световно първенство и естествено да спечелим трофея. Имаме достатъчно опитни играчи и всички са мотивирани да представят Германия на тази огромна сцена“, заявиха от щаба на Бундестима.

Германия започва участието си на Мондиал 2026 на 14 юни от 20:00 часа срещу Кюрасао. В груповата фаза четирикратните световни шампиони ще се изправят още срещу Кот д'Ивоар и Еквадор.

Всички срещи от Световното първенство ще бъдат излъчени пряко в каналите на БНТ.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол

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