София е домакин на 30-ата годишна среща на върха на ПСЮИЕ

Като ротационен председател на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) София е домакин на среща на върха на държавните и правителствените ръководители от региона.

Форумът е кулминацията на българското председателство и е посветен на 30-ата годишнина от създаването на инициативата.

Срещата беше предшествана от заседание на външните министри, които обсъдиха европейската интеграция, регионалната свързаност и общите предизвикателства пред Югоизточна Европа.

Част от мотото на срещата е споделен компас за стабилен, сигурен и устойчив регион. Външният министър подчерта значението на ПСЮИЕ като основа за регионална сигурност и сътрудничество и отправи послание за повече единство сред всички държави членки на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Тя подчерта, че европейската интеграция остава стратегическа цел за региона и изтъкна възможността България да се превърне в истински регионален център на мир и стабилност.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Днес нашите приоритети са ясни и насочени към бъдещето: напредък на европейската интеграция на всички участници в ПСЮИЕ, укрепване на конкурентоспособността и човешкия капитал; подобряване на свързаността, енергийната устойчивост и икономическия растеж в региона; засилване на неговата устойчивост, включително чрез справяне с нововъзникващи и хибридни предизвикателства. По време на нашето председателство поставихме особен акцент върху диалога и дейностите, ориентирани към резултати. 30 години ПСЮИЕ показаха, че нашият напредък зависи от способността ни да действаме заедно с ясна цел, но също така с последователност и споделено чувство за отговорност."

Следобед в НДК президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на държавните и правителствените ръководители от ПСЮИЕ.

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