Депутатите обсъждат предложението за изтегляне на нов дълг в размер до 3,8 млрд. евро

Депутатите гледат на първо четене в пленарната зала изтеглянето на нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро. Искането е по настояване на Министерския съвет, за да се покрият дупки в хазната.

Идеята на управляващите е да изтеглят нов държавен дълг преди влизането в сила на редовния бюджет за страната ни за тази година. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат завършени до края на август, за да получим следващите плащания от Европа.

Със средствата ще бъдат осигурени социални плащания, както и заплати в публичния сектор. Управляващите казват, че не можем без нов държавен дълг, за да попълним дупките в хазната. Опозицията обаче иска конкретика.

Мартин Димитров, депутат от „Демократична България“: „Каква е разликата между вас и предишното управление? Искате 3,8 млрд. евро, без да ни казвате ще има ли друг и колко ще е той. Може да стане дългова спирала.“

Константин Проданов, депутат от „Прогресивна България“: „Каква е разликата между нас и ГЕРБ – те харчеха, а на нас беше предадена сметката. Фискалният резерв, който е ликвидният буфер на държавата, е опоскан и това налага тегленето на нов дълг – не по желание, а по необходимост.“

Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ-СДС: „Не използвайте подобни термини, това не е вярно – скрит дефицит няма. Нашите бюджети са били на излишък. Вие не плащате ничии сметки, още по-малко сметката на ГЕРБ.“

Асен Василев, депутат от „Продължаваме Промяната“: „Вие казвате, че не трябва да катастрофира икономиката, докато се управлява дългът – как си го представяте това нещо? Трябва ли да се изтегли ликвидността на икономиката или да се осигури ликвидност, когато има външен шок?“