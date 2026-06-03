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От "Възраждане" поискаха оставката на Проданов заради думите му, че не всички пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро

Николай Минков от Николай Минков
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От "Възраждане" поискаха оставката на Проданов заради думите му, че не всички пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро
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В декларация от парламентарната трибуна от „Възраждане“ остра осъдиха вчерашното изказване на Константин Проданов от „Прогресивна България“ в бюджетната комисия по адрес на българските пенсионери и отпадането на ковид добавката им.

От „Възраждане“ го призоваха да се оттегли от поста председател на временната бюджетна комисия и сам да напусне парламента.

Георги Георгиев, „Възраждане“: „Вчерашните му думи са следните: представителите на управляващото мнозинство, цитирам: да сме наясно, че има 2,2 милиона пенсионери и не всички 2,2 милиона ще умрат от глад заради тези две евро на месец. Госпожи и господа управляващи, намираме се в Народното събрание на Република България. Подобни мисли вероятно трябва да запазите за своя тесен приятелски кръг, защото казаното от вас е потресаващ цинизъм, който граничи с мисълта, че вие нямате място тук. Подчертавам, че във всяка демократична държава подобно изявление от политик може да означава само едно – извинение, придружено с оставка от всички заемани от него постове. Ако Константин Проданов няма доблестта да направи това, то ще го помоля никога повече да не говори по този начин и да се замисли къде всъщност се намира. Да споменавате каква част от българските пенсионери нямало да умрат е нещо повече от безочие. Това е липса на елементарна емпатия към нашите бащи, майки, баби и дядовци.“

#председател на бюджетна комисия #Проданов #възраждане #оставка

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