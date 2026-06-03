От "Възраждане" поискаха оставката на Проданов заради думите му, че не всички пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро

В декларация от парламентарната трибуна от „Възраждане“ остра осъдиха вчерашното изказване на Константин Проданов от „Прогресивна България“ в бюджетната комисия по адрес на българските пенсионери и отпадането на ковид добавката им.

От „Възраждане“ го призоваха да се оттегли от поста председател на временната бюджетна комисия и сам да напусне парламента.