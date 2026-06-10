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Изплъзва ли се примирието: САЩ и Иран си размениха нови удари

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Абас Арагчи: В историята на Персийския залив има много за трагичната съдба на нахлуващи чужденци

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Съединените щати и Иран си размениха нови удари след свалянето на американски боен вертолет "Апачи" в понеделник. На фона на блокираните преговори и все по-крехкото примирие, войната в Иран оказва все по-голямо влияние върху икономиката. Американската агенция за енергийна информация предупреди, че заради блокирания добив в Персийския залив, запасите от петрол в най-големите икономики в света се приближават към най-ниските си нива от 2003 г. насам. Очаква се данните за инфлацията в Съединените щати днес да покажат тригодишен връх.

След вчерашната си заплаха да отвърне на Иран заради сваления от дрон американски боен хеликоптер над Ормузкия проток, американския президент Доналд Тръмп нареди нови удари по цели на Ислямската република. Снаряд е попаднал в град Сирик, експлозии са отекнали на остров Харг и в близост до пристанищния град Бандар Абас.

Централно командване на въоръжените сили на САЩ: "Силите на Централното командване нанесоха удари по ирански обекти за противовъздушна отбрана, наземни контролни пунктове и наблюдателни радарни станции в близост до Ормузкия проток. Операцията е пропорционален отговор на скорошните атаки срещу американски сили и международни търговски кораби, преминаващи през водите в региона. Американските сили остават нащрек и са в готовност да се защитят срещу необоснована иранска агресия."

Иранският отговор на закъсня. Под прицела на иранските ракети и дронове попаднаха базата на Пети флот на Съединените щати в Бахрейн и военновъздушните бази "Ал Азрак" в Йордания и "Али Ал Салем" в Кувейт. Според американски източник цитиран от "Ройтерс" повечето ракети са били прихванати и няма пострадали или материални щети. Иранското външно министерство призова страните от Персийски залив да сложат край на американските удари от своите територии.

Външният министър Абас Арагчи написа в Екс, че няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор и повтори:

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Ако искате да сте в безопасност напуснете нашия регион. В историята на Персийския залив има много глави за трагичната съдба на нахлуващи чужденци".

На фона на сякаш изплъзващото се примирие, Си Ен Ен коментира в анализ, че за двата месеца от договореното спиране на огъня в Иран, Доналд Тръмп е коментирал поне 37 пъти, че двете страни са на прага на мирно споразумение. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отново повтори в интервю за Си Би Ес, че сделката е близо.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "В момента смятам, че сме в състояние да постигнем споразумение, което е икономически изгодно за Съединените щати и което наистина решава въпроса с иранската ядрена програма. Мисля, че сме много близо до постигането на тази цел. Но все още имаме работа за вършене. Ще продължим да я вършим.“

Днес се очакват данните са инфлацията в Съединените щати през май. Очакванията са индексът на потребителските цени да удари тригодишен връх. Причината - високите цени на горивата и храните заради кризата в Иран. Цените на храните в глобален план вече достигнаха 3-годишен максимум през миналия месец.

#Джей Ди Ванс #Доналд Тръмп #САЩ #Иран

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