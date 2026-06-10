Асоциация на топлофикационните дружества: Цената трябва да бъде справедлива не само за абонатите, но и за "Софийска топлофикация"

Цената трябва да бъде справедлива не само за абонатите, но и за "Софийска топлофикация", заяви Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в студиото на "Денят започва".

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: "Цената трябва да бъде справедлива, но трябва да бъде справедлива и за „Софийска топлофикация“, не само единствено за абонатите."

Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да реши дали увеличението на цените на тока и парното да бъде с 4,58%.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: "Това е санитарният минимум. Това не е точно инфлацията, защото там влияят доста други фактори. Така че, мислим, че топлификаците все пак ще се справят с тази ситуация."

Въпреки че увеличението не изпреварва инфлацията, то породи гражданско недоволство и протести.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: "И 2% да беше. Все ще се даде същото. Това е моето мнение. Единственият път, когато нямаше никакви забележки по въпроса, беше като паднаха цените."

За начините на ценообразуване Георгиев коментира.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: "В моделите на КЕВР, с подаването на заявленията, всяка една топлофикация въвежда своите разходи за конкретна дейност. Получава се един резултат – какво е поискала топлофикацията като цена за топлинна енергия. Част от този резултат са и резултатите от регулаторния преглед, който прави КЕВР на топлофикациите. В резултата това влиза и в ценообразуването за новия период."

Вижте целия разговор във видеото