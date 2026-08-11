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Д-р Маджаров: Отдалечените райони остават без лекари, нужна е специална държавна политика

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Недостигът на общопрактикуващи лекари в отдалечените райони на страната се задълбочава, а без специална държавна политика все повече населени места рискуват да останат без медицинска помощ. Това заяви зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров в "Денят започва". По думите му за младите лекари е трудно да бъдат привлечени в малките и отдалечени населени места, където условията за работа са значително по-тежки.

"Истината е, че т.нар. лекари в отдалечени места или селски лекари както им казаха, бяха неатрактивни дори и в едно време, когато държавата се грижеше за това да осигури навсякъде лекар. Когато дойдоха времената, в които всички трябваше да се справяме сами, тези места бяха оставени на произвола и постепенно лекарите, които работеха там, по естествени причини - някои починаха, други са вече много възрастни, и постепенно това доведе до практическа липса на лекари в отдалечените места."

По думите му заради проблемите в големите градове, макар и важни, не бива да се неглижират проблемите в отдалечените места, защото България е една цяла територия и ако се мислим само за централната част или за големите градове, тези региони ще обезлюдят изцяло.

"Би трябвало да има специална държавна политика за стимулиране на лекарите, макар и при този кадрови дефицит да става все по-трудно стимулирането на лекарите да работят в такива населени места. Все пак не бива да забравяме, че един млад новозавършен лекар, има мечти, има амбицията да прави голяма медицина. И се изисква усилие от страна на обществото и от държавата, за да накара някой да избере тази трудна професия, да лекува хората в отдалечени региони."

По отношение на подновяването на преговорите между Лекарския съюз и Националната здравноосигурителна каса, д-р Маджаров каза, че 90% от обсъждането е приключено.

"В края на миналата година, декември месец, очаквахме приемането на бюджет на НЗОК, за да финализираме и тези преговори, да сключим Националния рамков дълг за следващите 3 години. За съжаление, за пореден път и тази година бюджетът на държавата и на НЗОК бяха приети късно и сега ни оставя в този летен августовски месец да приключим с цените и обемите."

Той изтъкна, че разговорите с ръководството на НЗОК вървят добре и смята, че до началото на септември може да бъде подписан един нов рамков договор до 2028 г., който всяка година ще бъде с нов бюджет и с нов анекс към този бюджет.

Вижте целия разговор във видеото.

#д-р Иван Маджаров

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