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Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента

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Не знам колко правителства ще се упражняват върху тежкото наследство, заяви депутатът от ПП

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Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента, заяви Асен Василев, депутат, ПГ на “Продължаваме Промяната” и заместник-председател на Комисия по бюджет и финанси в студиото на "Денят започва".

Асен Василев, депутат от ПП: "През 2025 г. нещата взеха да излизат от коловоз. Процедурата по свръхдефицит казва, че няма причина за 2025 г. да сме в свръхдефицит. Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 г. Това е в нарушение на регламента. В процедурата по свръхдефицит трябва да си над 3%, а те официално казват, че сме 2,9%."

Последно бях финансов министър през април 2024 г., не знам колко правителства ще се упражняват върху тежкото наследство. Последният бюджет, който моят екип е писал, завършихме с 3% дефицит, заяви Василев.

Асен Василев, депутат от ПП: "От 2009–2021 г., когато аз взех да управлявам бюджетите на страната, имаме две години без дефицит. Въпросът е този дефицит как се харчи – дали го планираш или го харчиш в края на годината за фирми, приближени до властта."

Василев заяви от къде би спестил пари в бюджета.

Асен Василев, депутат от ПП: "В тези 7,4% има ръст на издръжката – кафе, вода, нови коли, ремонти. Трябва да се преразгледа подоходната политика – всичко това, което се е вдигнало с 50/60%, няма как да продължи по този начин. Ако има някакъв „автоматизъм“ някъде, той трябва да отговаря на две условия – да е социално значима професия и да има недостиг на кадри. В момента имаме една професия, която отговаря на това, и това са медиците."

Вижте повече в интервюто




#нов държавен дълг #ПП #Асен Василев #"Денят започва" #финанси

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