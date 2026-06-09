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Крехко примирие: Предупреждението на Тръмп към Нетаняху

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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крехко примирие предупреждението тръмп нетаняху
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Израелската армия нареди отново евакуация в Ливан, този път в град Тир. Заповедта е в пълен разрез с твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че той взема решенията, а не израелския премиер Бенямин Нетаняху. Заповедта за евакуация е в разрез и с предупреждението на Иран, че спира ударите срещу Израел, само ако спрат и израелските атаки срещу Ливан. По-рано Тръмп обяви, че до дни ще има споразумение с Техеран.

"Биби, по-добре внимавай, или много скоро ще останеш сам" - тези думи е цитиран да казва Доналд Тръмп на израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като в неделя започна взаимна размяна на удари между Иран и Израел. Според американското издание "Аксиос" в Белия дом са получили предупреждение за израелската атака едва, след като тя вече е била в ход. Тръмп е предупредил Нетаняху да не ескалира ситуацията сега, когато сделката с Техеран е все по-близо.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "До ден-два може да имаме поне някаква идея, но засега нещата вървят добре. Блокадата на Ормузкия проток остава и нито един кораб не преминава. Нито петрол, нито други приходи."

Макар първото по-сериозно нарушение на крехкото примирие в Близкия изток да приключи за 24 часа, според източници на "Аксиос", то е довело до разрив в отношенията между Тръмп и Нетаняху.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "През изминалото денонощие Иран и Хизбула се опитаха да ни приложат нова и недопустима тактика - мислеха, че могат да ни атакуват от ливанска и иранска територия, без това да има отговор. Това не се и няма как да се случи. Не и докато аз съм на власт. Израел има право да се защитава, казвам го на вас, казах го и на моя приятел президента Тръмп."

Готовност при нужда да подновят ударите изразиха и от иранска страна.

Мохамед Галибаф, председател на иранския парламент: "Докато продължава да ви липсва искрена воля да изградите доверие, иранският отговор ще бъде точно такъв."

Сред условията за сделка с Вашингтон от Техеран поставиха и трайно прекратяване на огъня в Ливан. Днес обаче от израелската армия издадоха поредно предупреждение за евакуация на ливанска територия - този път в Тир. Сред евакуираните райони попадат и християнските квартали.

#Мохамед Галибаф # Бенямин Нетаняху #Доналд Тръмп #Иран #Израел

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