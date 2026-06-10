Станислав Ангелов ден преди старта на Мондиал 2026: Очаква ни най-мащабното световно първенство в историята

Само ден преди началото на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико журналистът от БНТ Стефан Георгиев и бившият национал Станислав Ангелов гостуваха в предаването "Денят започва“, където коментираха очакванията си за най-мащабния Мондиал в историята.

Турнирът за първи път ще се проведе в три държави, ще събере 48 отбора и ще предложи рекордните 104 мача.

"Това е много грандиозно събитие и за първи път е толкова мащабно. Ще бъде много интересно, защото ще видим и отбори, които за някои зрители може би ще се появят за първи път на подобна сцена“, заяви Ангелов.

Бившият национал подчерта, че разширяването на турнира е естествено отражение на нарастващата популярност на футбола по света.

"Спортът пропагандира мир и спокойствие. Надявам се битките да бъдат на терена, а не извън него“, добави той.

От своя страна Стефан Георгиев разкри подробности около мащабното отразяване на първенството от страна на Българската национална телевизия.

"Всичките 104 мача ще бъдат излъчени на живо по БНТ 1 и БНТ 3. Огромна част от тях ще бъдат съпътствани от нашето студио „Трето полувреме“, където Станислав Ангелов и още десетки популярни футболни личности ще анализират случващото се на терена“, каза журналистът.

Той припомни, че БНТ ще предложи и специално сутрешно предаване "Начален удар", посветено на Мондиала, както и репортажи на място от трите държави домакини.

"Имаме екипи в Мексико, Съединените щати и Канада. Ще се опитаме да предложим на зрителите максимално богато съдържание, емоции и атмосфера от най-голямото футболно събитие в света“, допълни Георгиев.

Двамата гости коментираха и възможните изненади на турнира. Според Ангелов отбори като Норвегия, Турция и някои от арабските представители могат да поднесат сериозни изненади.

"Норвегия е тим, който очаквам да направи силно впечатление. Турция също разполага с много талантливо поколение и не бива да бъде подценявана“, смята Пелето.

Стефан Георгиев също посочи Норвегия и Турция като потенциални "черни коне“ на шампионата.

„Като гледаме с какви футболисти разполагат и какво показват през последните месеци, трудно можем да говорим за сензация, ако стигнат далеч“, каза той.

По отношение на фаворитите двамата признаха, че Испания и Франция логично попадат сред основните претенденти за титлата, но не скриха симпатиите си и към други традиционни футболни сили.

Разговорът засегна и все по-голямата комерсиализация на футбола. Ангелов коментира решението почивката на финала да бъде удължена до 30 минути заради специално музикално шоу.

"Това е сериозна промяна и като футболист не бих се чувствал особено комфортно. Но времената се променят и всички трябва да се адаптираме“, отбеляза бившият национал.

Световното първенство започва на 11 юни с двубоя между Мексико и Република Южна Африка, а откриващото студио на БНТ стартира в 20:30 часа. Финалът е насрочен за 19 юли, когато ще бъде сложен край на най-дългия Мондиал в историята.

Вижте какво споделиха още Стефан Георгиев и Станислав Ангелов във видеото!