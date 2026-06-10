Новооткритият храм на Слънцето ще е центърът на разкопките в Перперикон това лято

Започва една от най-големите археологически експедиции в страната през това лято – проучванията на Перперикон.

Близо месец учените ще работят в южния квартал на каменния град, където бяха открити много антични храмове, гробници и раннохристиянска базилика ръководителят на експедицията професор Николай Овчаров. Сега акцент ще бъде пълното проучването на открития през миналото лято храм на Слънцето. Той има пряка връзка с храма на Дионис на Перперикон и вероятно е предшественик на приемането на християнството в Родопите.