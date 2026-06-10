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Новооткритият храм на Слънцето ще е центърът на разкопките в Перперикон това лято

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Красимир Ангелов
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Започва една от най-големите археологически експедиции в страната през това лято – проучванията на Перперикон.

Близо месец учените ще работят в южния квартал на каменния град, където бяха открити много антични храмове, гробници и раннохристиянска базилика ръководителят на експедицията професор Николай Овчаров. Сега акцент ще бъде пълното проучването на открития през миналото лято храм на Слънцето. Той има пряка връзка с храма на Дионис на Перперикон и вероятно е предшественик на приемането на християнството в Родопите.

проф. Николай Овчаров, археолог, ръководител на експедицията: "Слънчевият култ, който тук е бил основен, не само от този период, но дори и по-рано, защото върху съдове от 5000 - 6000 години ние откриваме изображения на Слънцето - свастики или на самото Слънце в днешния му смисъл, в днешния му план. Култът към Слънцето се очертава като основен на Перперикон, това го знаехме и преди откриването на този храм, още от дълбока древност."

#храм на Слънцето #Перперикон #разкопки

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