Промяна на времето в петък

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но на места, главно над планинските и крайните североизточни райони, ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 35°, по-ниски по Черноморието – между 23° и 26°, в София – около 30°.

Утре преди обяд ще бъде слънчево. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 28°. След обяд и през нощта срещу петък главно в Западна и Централна България ще има валежи и гръмотевици, по-значителни в планинските райони. Ще има и градушки.

И в планините до обяд ще бъде слънчево, но около и след обяд на много места ще има временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици, по-значителни в района на Централна Стара планина и в Рило-Родопския масив.

По Черноморието утре ще бъде слънчево. Повече облаци ще има в следобедните часове, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°–23°.

В петък със силен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат съществено. Повишава се вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата в източната половина на Северна България и на места в Южна България да са значителни.

През нощта срещу събота до рано сутринта по-интензивни валежи ще има все още главно в Източна България, но до края на деня ще отслабнат.

В неделя ще преобладава слънчево време с изолирани следобедни превалявания. Температурите слабо ще се повишат.