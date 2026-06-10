Пожар горя край пловдивското село Калояново

Пожар избухна по трасето на железопътната линия в района на пловдивското село Калояново, но бързо беше загасен. Сигнал на телефон 112 е подаден в 14.30 часа.

Според източници на БНТ причината са били искри, произведени от задържана спирачка на един от вагоните на товарен влак, пътуващ от Димитровград към Кремиковци. Повредата на влака е отстранена на гара Калояново и той е продължил по пътя си.

На място са 12 екипа на пожарната и доброволци. В гасенето са се включили и военнослужещи от авиобаза Граф Игнатиево, съобщи началникът на пловдивската пожарна.

Влакът, който е на частен превозвач, е превозвал цимент.