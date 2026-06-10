Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП

По предложение на министъра на финансите, Министерският съвет назначи Борис Михайлов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП). Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода от 5 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Има завършени две магистратури – по икономика в Университета за национално и световно стопанство и по право, курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси.

Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, както и собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Над 10 години е работил като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие".

Преди Михайлов, от март 2026 г. изпълнителен директор на НАП беше Милена Кръстанова, а преди това поста заемаше Христо Марков, след като Румен Спецов беше освободен от длъжността заради назначаването му за особен търговски управител на дружествата на "Лукойл" в България.