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Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП

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борис михайлов назначен изпълнителен директор нап
Снимка: БТА/Архив

По предложение на министъра на финансите, Министерският съвет назначи Борис Михайлов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП). Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода от 5 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Има завършени две магистратури – по икономика в Университета за национално и световно стопанство и по право, курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси.

Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, както и собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Над 10 години е работил като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие".

Преди Михайлов, от март 2026 г. изпълнителен директор на НАП беше Милена Кръстанова, а преди това поста заемаше Христо Марков, след като Румен Спецов беше освободен от длъжността заради назначаването му за особен търговски управител на дружествата на "Лукойл" в България.

#Борис Михайлов #директор на НАП #новини в Метрото

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