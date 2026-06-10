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Прокуратурата в Бургас награди трима ученици, помогнали за залавянето на пиян шофьор

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Трима ученици от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Бургас бяха наградени от прокуратурата за проявен граждански дълг. Стела, Коста и Росен помогнали на полицията да залови шофьор, седнал зад волана с над 3 промила алкохол в кръвта, преди да се стигне до тежък пътен инцидент. Младежите пътували в района на Морската градина в Бургас, когато забелязали автомобил, който криволичел по пътя.

„Нямаше как да не ми направи впечатление, при положение че той караше в насрещното платно. На косъм се размина дори с един ТИР. Обстановката беше страшна“, разказа Коста Кичев, ученик в 12. клас.

Тримата решили да тръгнат след опасния автомобил, като едновременно с това подали сигнал на телефон 112.

„Поддържахме контакт с тях. Звъняхме още няколко пъти – и аз, и Коста, и другото момче“, обясни единадесетокласничката Стела Кичева.

В продължение на около половин час учениците следвали нарушителя и подавали информация за местоположението му, за да помогнат на полицейските служители да го заловят.

„След като слезе от колата, казах, че е истинско чудо, че не се е блъснал и не е направил нещо сериозно. Той наистина не можеше да стои на краката си“, допълни Стела.

При извършената проверка станало ясно, че водачът е управлявал автомобила с 3,18 промила алкохол в кръвта

„Лицето се е държало неадекватно. Същият е с влязла в сила присъда от една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок, глоба от 520 евро и две години лишаване от право да управлява моторно превозно средство“, заяви административният ръководител на Районната прокуратура в Бургас Мария Маркова.

Навременната реакция на учениците получи признание от прокуратурата. Те бяха отличени за проявените смелост, доблест и гражданска позиция.

„Доблестта в днешно време е противоотровата срещу всички обществени пороци като апатия, безверие и бездушие. С проявената от вас доблест могат да се гордеят не само вашите семейства, но и всички ние. Благодаря ви“, каза административният ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.

От ръководството на Строителната гимназия също изразиха гордост от постъпката на своите възпитаници.

„Когато млади хора с гражданска позиция покажат такова поведение, определено сме горди с тях“, заяви заместник-директорът на училището Кремена Маркова.

Самите ученици не смятат, че са герои.

„Не го приемам така, сякаш сме направили нещо кой знае какво. За мен това беше нещо нормално, което трябваше да направим“, сподели Стела.

Коста отправи и послание към всички, които се изкушават да шофират след употреба на алкохол.

„Ти не застрашаваш само своя живот. Най-важното е, че застрашаваш живота на другите. Околните не трябва да стават жертви на нашето състояние“, каза дванадесетокласникът.

Денят се оказа специален за Коста не само заради получената награда. Именно днес той трябва да научи и резултатите си от държавните зрелостни изпити.

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