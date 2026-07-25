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Васил Терзиев инспектира новия участък на трета линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“ с музиканта Александър Колев (СНИМКИ)

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Работата върви по график, но най-важното е хората да получат сигурна и надеждна инфраструктура

Васил Терзиев инспектира новия участък на трета линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“ с музиканта Александър Колев (СНИМКИ)
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Кметът на София Васил Терзиев инспектира новия участък на третата линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“ заедно с талантливия музикант Александър Колев, който със своите изпълнения превърна пероните на метрото в сцена, а видеата му достигнаха до хиляди хора в социалните мрежи.

На посещението присъстваха изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов, проф. Стоян Братоев и зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев. На финала са довършителните дейности и последните тестове и проверки преди въвеждане в експлоатация на участъка от софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове.

„Всеки ден стотици хиляди хора минават през софийското метро. За едни то е пътят до работа или училище, а за други – място, където се случват неочаквани срещи и истории. Една от тях е историята на Александър Колев, който с музиката си показа, че метрото е не само транспорт, а част от живота на града“, каза кметът Васил Терзиев.

Новият 3-километров участък съвсем скоро ще стане част от ежедневието на над 45 000 софиянци. В момента се изпълняват довършителните дейности и последните изпитания на трасето.

„Предстои държавната приемателна комисия на ДНСК да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност. Няма да правим компромиси и няма да прескачаме проверки заради удобни срокове или снимка с прерязана лента. Работата върви по график, но най-важното е хората да получат сигурна и надеждна инфраструктура. След одобрението на комисията сме готови да отворим участъка възможно най-бързо“, заяви Терзиев.

След откриването на участъка над 45 000 пътници дневно ще използват новите три метростанции. Пътуването до централната градска част ще отнема около 12–14 минути, а очакванията са автомобилният трафик в района да намалее с до 25%. Линия 3 на софийското метро използва едни от най-модерните технологии в обществения железопътен транспорт. С новото разширение метрото в София ще достигне общо 55 км трасе и 50 метростанции.

#музиканта Александър Колев #новия участък #инспектира #Васил Терзиев #трета линия #кмет на софия

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