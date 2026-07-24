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Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент

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Чете се за: 07:25 мин.
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Следим ежечасно конфликта в Близкия изток, допълни Илияна Йотова

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ще се кандидатирам за президент. Това каза президентът Илияна Йотова в студиото на "Панорама". Тя не обяви името на кандидата си за вицепрезидент.

Илияна Йотова, президент на Република България:

- Кога ще обявите ще се кандидатирате за президент?

Сега. Да ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. След като съм взела това решение, значи усещам подкрепата на хората."

Йотова обяви, че Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата й, както и други политически партии. БСП, например.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Но за мен ще бъде важно подкрепата на различни хора. Не само хора, които са известни в страната. Не само хора, за които са знакови. За мен е важно подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене и които казват "Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас. Впрочем, не малко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети, както от Централния тук и по места."

България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близкия изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Така Илияна Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база "Безмер".

Илияна Йотова, президент на Република България: "Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение. Това е отговорност. Смятам, че това е отговорност към нас, българските избиратели. Съжалявам за тези, които не им стигна, може би, мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването и да не изразят по този начин своята позиция."

По повод искането за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) държавният глава обясни:

Илияна Йотова, президент на Република България: "Много внимателно изчетох писмото на госпожа Надежда Йорданова. Запознах се с нейните аргументи, с нейните очаквания и както и с предложенията за КСНС, които направиха от политическа партия ГЕРБ. Аз съм диалогичен човек. Но в този момент ще свикам Консултативния съвет при две хипотези. Първата е, следим много внимателно, буквално ежечасно, дори малко преди да вляза в това студио, ситуацията в Близки изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта, ако има непосредствена опасност за България, както и за целият този регион, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно дълго и България ще бъде, както много други страни, с тежки последствия, ако щете даже за цени, за горива, миграционни процеси, да, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет, в който да се съберат всички."

Йотова обясни, че Коалицията на желаещите за нея е Коалиция на желанието, тъй като липсва консолидирана европейска позиция за войната в Украйна.

В отговор на въпрос президентът обясни, че счита за грешка действията на външния министър в Киев:

Илияна Йотова, президент на Република България: "Ще направя само една бележка тук. Аз смятам, че длъжността на външен министър е изключително важен пост за всяка държава. Че трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава.

- Нямаше ли такава координация в момента?

- Според мен такава координация не е имало. Но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство."

Държавният глава е получила и петицията с искането да наложи вето на току-що приетия бюджет на държавата за 2026 година.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господина Асен Василев. И не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някои по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. По-честия поне е вариант. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня на нашите зрители, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години, бих казала. С бюджета сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам бюджет на заем. Трябва правителството и парламентът да одобрят бюджета, който в крайна сметка дори е за по-малко от половин година. Бюджетът, в който изведнъж правителството беше може би на около, по-малко от един месец, когато се оказа, че България е в свръх дефицит. Кажете ми, господин Василев, как може малко преди това да си в Маастрихските критерии, след това изведнъж да си в свръх дефицит. И това е оценка на Европейската комисия, не е наша оценка. Как може да не се плащат изработени проекти? Как може да не се плаща на общините толкова дълго време, за да се стигне до този 3% дефицит и да можем да влезем в еврозоната. Затова аз бих призовала за повече коректност."

Вижте целия разговор във видеото

#участие на България #президентът Илияна Йотова #Близък изток #"Панорама" #самолети

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