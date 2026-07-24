Необичайно студено днес, преваляванията продължават и в събота

Необичайно студено за сезона беше днес, а на Мусала преваля и сняг. В близките часове по-интензивни и на повече места ще бъдат валежите в планините от Югозападна България, както и в източната половина от страната.

В сутрешните часове все още на отделни места, главно в Централна България и в Рило-Родопската област, ще превалява.

Минималните температури в съботния ден ще бъдат между 12° и 17°, в София, колкото и тази сутрин - около 9°.

През деня от запад облачността ще се разкъсва и намалява, в по-голямата част от страната - до слънчево време, но в следобедните часове отново се очакват превалявания, с по-голяма вероятност в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 24° и 30°.

Ще бъде ветровито, с умерен, в Източна България и по Черноморието - временно силен вятър от север-северозапад. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 3 – 4 бала, с височина на вълните около 1 метър.

И на морския бряг също ще има превалявания, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места.

В планините ще се задържи предимно облачно, но валежи и гръмотевици ще има в следобедните часове.

Вятърът ще е умерен, с посока от север, а температурите слабо ще се повишат и максималните по най-високите върхове ще бъдат между 3° и 8°.

Затопляне и на Балканите утре, по-значително в западната половина.

В повечето райони ще бъде слънчево, със следобедни превалявания главно в източните части от полуострова.

Облачно и дъждовно ще е времето в северните части от континента. Дъжд и гръмотевици се очакват и в Северозападна Испания, а температурите на Пиренеите ще се понижават.

Слънчево време и затопляне предстои утре в страните от Западна и Централна Европа.

И унас, в неделя ще бъде слънчево, температурите ще се повишат, а вятърът ще отслабне.

В понеделник затоплянето ще продължи, но след обяд на места ще превали и прегърми.

Във вторник ще има и слънчеви часове, но и валежи, по-значителни и на повече места в Южна и Източна България.

В сряда ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 30° и 35°.