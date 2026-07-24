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По света
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Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
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Президентът Илияна Йотова: България не участва във война,...
21:09, 24.07.2026
Чете се за: 03:52 мин.
СПЕЦИАЛНО: Полицай предотврати самоубийство на момиче
20:28, 24.07.2026
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Сняг заваля на връх Мусала
16:38, 24.07.2026
Чете се за: 00:25 мин.
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи...
15:15, 24.07.2026
Чете се за: 00:42 мин.
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
15:00, 24.07.2026
Чете се за: 02:42 мин.
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж...
14:00, 24.07.2026
Чете се за: 01:45 мин.
1693 свободни места останаха в столицата след второто...
13:22, 24.07.2026
Чете се за: 00:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да...
13:13, 24.07.2026 (обновена)
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
12:50, 24.07.2026
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
10:43, 24.07.2026 (обновена)
Чете се за: 01:17 мин.
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Спортни новини 25.07.2026 г., 20:50 ч.
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20:50, 24.07.2026
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20:42, 24.07.2026
Рокади в правителството в Германия: Мерц със смени на ключови места...
20:36, 24.07.2026
Мария Бакалова ще представя България пред света
20:26, 24.07.2026
СПЕЦИАЛНО: Полицай предотврати самоубийство на момиче
20:25, 24.07.2026
13-та нощ на удари САЩ - Иран: Няма примирие без сделка за Ормузкия...
20:15, 24.07.2026
Близо 1700 са свободните места в гимназиите в София след второто...
19:42, 24.07.2026
След 13 часа дебати и почти 6 часа гласуване в Народното събрание...
19:36, 24.07.2026
Румен Миланов, "Прогресивна България": Бюджетът е реално...
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У нас
След 13 часа дебати и почти 6 часа гласуване в Народното събрание приеха бюджета за 2026 г.
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