Пожарът в Пирин е потушен

След близо 3-дневна борба с огнената стихия, пожарът в Пирин е напълно потушен, съобщиха от "Национален парк "Пирин".

В овладяването на пожара участваха служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, огнеборци от Разлог и Якоруда, служители на Югозападното държавно предприятие, ДГС – Разлог и ДГС – Елешница, както и доброволци от региона.

СНИМКИ: "НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ПИРИН"

Благодарение на бързата реакция и координацията между всички участници не беше допуснато разпространението на огъня и засегнатата площ остана ограничена, допълват от "Национален парк "Пирин".