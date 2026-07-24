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Пожарът в Пирин е потушен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Пожар в парк Пирин
Снимка: Национален парк Пирин
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След близо 3-дневна борба с огнената стихия, пожарът в Пирин е напълно потушен, съобщиха от "Национален парк "Пирин".

В овладяването на пожара участваха служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, огнеборци от Разлог и Якоруда, служители на Югозападното държавно предприятие, ДГС – Разлог и ДГС – Елешница, както и доброволци от региона.

СНИМКИ: "НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ПИРИН"

Благодарение на бързата реакция и координацията между всички участници не беше допуснато разпространението на огъня и засегнатата площ остана ограничена, допълват от "Национален парк "Пирин".

#тридневни усилия #пожар в Пирин #потушаване

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