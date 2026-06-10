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Част от мраморна статуя на богиня беше открита при разкопките на Хераклея Синтика

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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част мраморна статуя богиня беше открита разкопките хераклея синтика
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Част от мраморна статуя на богиня беше открита днес при археологическите проучвания на античния град Хераклея Синтика. Находката е намерена в района на храма на Херакъл и според предварителните предположения може да е част от скулптурно изображение на богинята Артемида. Това съобщи ръководителят на археологическите разкопки проф. д-р Людмил Вагалински.

Откритият фрагмент представлява поставка с ходилата на човешка фигура, обута в сандали. По думите на археолога Артемида е сред най-почитаните божества в района през Античността и подобна идентификация на статуята е напълно вероятна на този етап от проучванията. Находката е открита пред изследвания храм на Херакъл. Екипът ще продължи работата в района с надеждата да бъдат намерени и други части от скулптурата.

Проф. Вагалински припомни, че по време на предишни археологически проучвания в Хераклея Синтика са откривани различни фрагменти от статуи. Сред тях е и глава на млада жена, съхранявана в Историческия музей в Петрич, за която в научните среди вече е изказвано предположение, че може да представя Артемида.

„Предстои да проверим дали тази глава би могла да принадлежи на скулптурата, от която сега намираме част. Ще направим сравнителни анализи на мрамора със специалисти от Софийския университет“, каза той.

В непосредствена близост до новооткрития фрагмент археолозите са намерили и други части от мраморни скулптури. Според ръководителя на разкопките тепърва ще се установява дали те принадлежат към същия паметник или са останки от повече от една статуя. По предварителни стратиграфски данни скулптурата вероятно е била повредена и съборена в края на III век след Христа, когато градът преживява тежки нападения и разрушения. По-късно, през IV век, тя вече не е била използвана в култовата практика.

„Това са първоначални изводи, които предстои да бъдат потвърдени с допълнителни анализи. Но засега данните сочат именно такава история на паметника“, обясни Вагалински.

Археологът изрази надежда, че разкопките ще доведат до откриването и на останалите части от скулптурата. Той припомни случая от 2024 година, когато при проучванията на Големия канал в Хераклея Синтика е открита статуя, чиято глава първоначално е смятана за безвъзвратно изгубена. По-късно тя е намерена на около 6,5 метра от тялото в дъното на съоръжението.

„Хераклея винаги ни изненадва. Затова запазваме надежда, че ще открием и останалите части от тази статуя, включително главата ѝ. Все още не сме приключили проучването на културния пласт и вътрешността на храма“, каза проф. Вагалински.

# статуя на богиня #мраморна статуя #Хераклея Синтика

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