БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 07:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тревожна статистика: над 80% от хората с наднормено тегло са застрашени от диабет в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
тревожна статистика хората наднормено тегло застрашени диабет бургас
Слушай новината

Близо 83% от участниците в скрининговата кампания „Не чакай диабета“, проведена в Отделението по ендокринология на УМБАЛ Бургас, са с риск от развитие на захарен диабет. Това показа анализът на резултатите от прегледите и изследванията, които обхванаха 150 души с наднормено тегло и затлъстяване. 73% от изследваните имат липидни нарушения (проблеми с холестерола и триглицеридите, които повишават риска от сърдечносъдови заболявания), а над 40 на сто вече са застрашени от развитие на бъбречни увреждания.

Статистиката от прегледите разкрива мащаба на метаболитните проблеми сред записалите се участници: при 80% от тях е констатирано затлъстяване, а при 20% – наднормено телесно тегло.

„Данните потвърждават това, което наблюдаваме ежедневно в практиката си – все повече хора живеят с рискови фактори за диабет, без да подозират за тях. Най-важното послание на кампанията е, че заболяването може да бъде предотвратено или отложено чрез навременна профилактика, контрол на теглото и активен начин на живот и аз поздравявам всички хора, които признаха проблема си, намериха време, сила и воля да участват в нашата кампания“, коментира д-р Стефка Стефанова, началник на Отделението по ендокринология към УМБАЛ Бургас.

Тя подчерта, че ранният скрининг позволява предприемането на мерки преди появата на необратими усложнения и препоръча на хората с наднормено тегло да проследяват показателите си на всеки 3-6 месеца.

#Не чакай диабета #Бургас #кампания #затлъстяване #диабет #резултати

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
2
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с...
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
3
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
5
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност
6
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Здраве

МЗ: 45 млн. евро в сектор "Здравеопазване" не могат да бъдат усвоени по ПВУ
МЗ: 45 млн. евро в сектор "Здравеопазване" не могат да бъдат усвоени по ПВУ
За първи път в медицинската история: Лекари спасиха бременна с разкъсана аорта и близнаците ѝ За първи път в медицинската история: Лекари спасиха бременна с разкъсана аорта и близнаците ѝ
Чете се за: 03:30 мин.
Първи коментар на здравния министър Катя Ивкова за подадената оставка на шефа на НЗОК Първи коментар на здравния министър Катя Ивкова за подадената оставка на шефа на НЗОК
Чете се за: 03:30 мин.
85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза проф. Ива Христова 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза проф. Ива Христова
Чете се за: 02:30 мин.
От "Спаси София" настояват за законови промени за ограничаване на употребата на дрога, алкохол и вейпове сред младежите От "Спаси София" настояват за законови промени за ограничаване на употребата на дрога, алкохол и вейпове сред младежите
Чете се за: 05:07 мин.
През последните години случаите на удавяне у нас са под 100, над 2400 души са спасени през 2025 г. През последните години случаите на удавяне у нас са под 100, над 2400 души са спасени през 2025 г.
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

МВР включва и дронове в борбата срещу гонките
МВР включва и дронове в борбата срещу гонките
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Румен Радев с коментар за предоговарянето на споразумението с "Боташ" Румен Радев с коментар за предоговарянето на споразумението с "Боташ"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха първия мач в Мексико Сити Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха първия мач в Мексико Сити
Чете се за: 02:55 мин.
Футбол
До 5% поскъпване на тока обсъжда КЕВР
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Интензивни валежи в следобедните часове и през нощта
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Напрежение и противоречиви сигнали около споразумението между САЩ и...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ