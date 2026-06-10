Тревожна статистика: над 80% от хората с наднормено тегло са застрашени от диабет в Бургас

Близо 83% от участниците в скрининговата кампания „Не чакай диабета“, проведена в Отделението по ендокринология на УМБАЛ Бургас, са с риск от развитие на захарен диабет. Това показа анализът на резултатите от прегледите и изследванията, които обхванаха 150 души с наднормено тегло и затлъстяване. 73% от изследваните имат липидни нарушения (проблеми с холестерола и триглицеридите, които повишават риска от сърдечносъдови заболявания), а над 40 на сто вече са застрашени от развитие на бъбречни увреждания.

Статистиката от прегледите разкрива мащаба на метаболитните проблеми сред записалите се участници: при 80% от тях е констатирано затлъстяване, а при 20% – наднормено телесно тегло.

„Данните потвърждават това, което наблюдаваме ежедневно в практиката си – все повече хора живеят с рискови фактори за диабет, без да подозират за тях. Най-важното послание на кампанията е, че заболяването може да бъде предотвратено или отложено чрез навременна профилактика, контрол на теглото и активен начин на живот и аз поздравявам всички хора, които признаха проблема си, намериха време, сила и воля да участват в нашата кампания“, коментира д-р Стефка Стефанова, началник на Отделението по ендокринология към УМБАЛ Бургас.

Тя подчерта, че ранният скрининг позволява предприемането на мерки преди появата на необратими усложнения и препоръча на хората с наднормено тегло да проследяват показателите си на всеки 3-6 месеца.