ВМА с поредна чернодробна трансплантация: 42-годишен мъж получи шанс за нов живот

42-годишен мъж получи шанс за нов живот след успешна чернодробна трансплантация във Военномедицинската академия. Интервенцията е извършена след донорска ситуация в ИСУЛ, при която още двама пациенти в България получиха бъбречни трансплантации, а сърцето беше трансплантирано на пациент в Гърция.

Лекарите от ВМА обясняват, че операцията е продължила по-дълго от обичайното заради тежкото състояние на реципиента.

Д-р Иван Иванов, Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА: „Пациентът постъпи в изключително тежко състояние, с много сериозни отклонения във функциите на различни органи, тъкани и системи. Това направи трансплантацията технически много по-трудна както за хирургичния екип, така и за анестезиолозите и реаниматорите.“

В трансплантацията участват десетки медицински специалисти – както в операционната, така и извън нея.

Д-р Димитрия Вълчева, Първа клиника по коремна хирургия: „Това е изцяло екипна работа. В процеса участват гастроентеролози, хирурзи, анестезиолози, реаниматори, имунолози, микробиолози, патолози, координатори по донорство и още много специалисти. Само в деня на операцията в залата работеха над 15 души.“

След операцията пациентът остава под наблюдение в Централната реанимация на ВМА, където ще бъде проследено възстановяването му и ще бъде назначена имуносупресивна терапия.

Д-р Иван Иванов: „Предстои да стабилизираме състоянието му, да коригираме отклоненията в изследванията и постепенно, когато това е възможно, пациентът да бъде изведен от реанимация.“

Трансплантационният екип напомня, че броят на донорските ситуации у нас остава недостатъчен.

Д-р Димитрия Вълчева: „Искам да благодаря на близките на донора. Това е изключително трудно решение в най-тежкия момент за едно семейство, но то дава шанс за живот на други хора. Освен обществената информираност е важно да има добре работеща система за активно откриване и реализиране на донорски ситуации.“

Младите хирурзи във ВМА определят възможността да бъдат част от трансплантационната програма като голяма отговорност и признание.

Д-р Димитрия Вълчева: „Ние вървим по стъпките на нашите учители, които поставиха основите на тази програма. Те ни обучават не само как да извършваме операцията, но и как да подготвяме и проследяваме тези изключително тежки пациенти.“

Вижте прякото включване на Цветелина Чафадарова.