Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница

"Здравната инвестиционна компания" разполага с над 46 млн. лева по сметките си. Това означава, че през настоящата година не е необходимо да бъдат предвиждани допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница. Това обясни здравният министър Катя Ивкова на брифинг пред журналисти.

В момента процедурата е спряна до решение на съда след обжалване от страна на същата компанията, припомни Ивкова.

В края на август или началото на есента започва ежегодната процедура по изготвяне на актуализираната тригодишна бюджетна прогноза. Именно тогава ще бъдат планирани необходимите средства за следващите години.

Няма опасност проектът да остане без финансиране, каза още министър Ивкова.