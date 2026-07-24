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Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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"Здравната инвестиционна компания" разполага с над 46 млн. лева по сметките си, каза още здравният министър

Министър Катя Ивкова, брифинг
Снимка: БТА
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"Здравната инвестиционна компания" разполага с над 46 млн. лева по сметките си. Това означава, че през настоящата година не е необходимо да бъдат предвиждани допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница. Това обясни здравният министър Катя Ивкова на брифинг пред журналисти.

В момента процедурата е спряна до решение на съда след обжалване от страна на същата компанията, припомни Ивкова.

В края на август или началото на есента започва ежегодната процедура по изготвяне на актуализираната тригодишна бюджетна прогноза. Именно тогава ще бъдат планирани необходимите средства за следващите години.

Няма опасност проектът да остане без финансиране, каза още министър Ивкова.

"На този етап не сме в етап на строителство, а все още сме на етап процедура за избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор. Представен е проект на линеен график, който предстои да бъде анализиран. В него е предвидено проектирането да започне през октомври или ноември тази година."

#Катя Ивкова #детска болница #министър на здравеопазването #финансиране

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