Димитър Стоянов: България е отправила запитване до Полша за резервни части за изтребителите МиГ-29

България е отправила запитване до Полша за резервни части за изтребителите МиГ-29. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, след като се появи информация, че неназована държава от НАТО е проявила интерес към военните самолети, които Варшава планира да предостави на Украйна. Стоянов поясни, че ако Полша уважи искането, ще бъде изпратен екип, за да оцени какви са резервните части и могат ли да бъдат използвани.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Тези резервни части са необходими за нашите МИГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министърът на отбраната в Унгария. Да, водил съм разговори и за Ф-16 втора ръка. Ние трябва да си гарантираме нашето въздушно пространство. И аз не виждам нищо укоримо в това нещо. Ако някой от опозиционерите, които считат, че е по-важно да се пази небето над Украйна, отколкото небето над България, нека да го заяви публично.“

Снимка: БГНЕС