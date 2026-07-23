Не се водят преговори с Полша за закупуване на самолети МиГ-29, заявиха от Министерството на отбраната

Не се водят преговори между Министерството на отбраната на България и Полша за закупуване на самолети МиГ-29. Това заявиха за БТА от пресцентъра на военното ни министерство след запитване по повод публикации в медии, според които страната ни е поискала полските изтребители.

На 11 март тази година Министерството на отбраната прекрати обществената поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29, тъй като не беше подадено нито едно заявление за участие.

В края на 2025 г. тогавашният военен министър Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Тогава той обясни, че вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а България разчита на тях.

МиГ-29 ще дава дежурства, докато можем да го поддържаме и има необходимост от това, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите си в началото на юни. F-16 ще застъпи, когато самолетът е готов и българските пилоти са готови, добави тогава министърът.