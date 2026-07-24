Богдан Караичич: Балкан Ботевград ще гради отбор с българско ядро

Баскетболният шампион на България Балкан Ботевград иска да изгради отбор с българско ядро за дебютното си участие в турнира Еврокъп. Това каза новият старши треньор на тима Богдан Караичич на пресконференция, на която бе представен заедно с кмета на Ботевград Иван Гавалюгов, председателя на Управителния съвет на Балкан Сашо Везенков и членът на борда на директорите на клуба Николай Рашков.

Всички те поеха ангажимент проектът в Ботевград да бъде дългосрочен и да помогне за развитието на българския баскетбол.

"Благодаря за възможността, която ми се предоставя. Когато говорих с Николай Рашков за този проект, не ставаше дума само за Балкан, а за целия български баскетбол. Искаме да развиваме целия български баскетбол, като вкараме в отбора възможно най-много български играчи. Говорили сме практически с всички баскетболисти от националния отбор без Александър Везенков. Много от тези баскетболисти досега не са играли на подобно ниво, но за тях това ще бъде възможност да натрупат ценен опит", обясни Караичич, който е национален селекционер на тима на Армения, а в кариерата си е работил в отбори като Партизан, Арис Солун и Локомотив Кубан.

Той добави, че няма да бъдат правени два отбора - един за вътрешното първенство и един за Еврокъп, каквато е практиката в други европейски тимове, а ще се заложи на една група от 14-15 баскетболисти. Националът Йордан Минчев също е бил сред трансферните цели на ботевградчани, но е нямало как да откаже офертата, която е получи от испанския Манреса.

Караичич допълни, че Йован Попович, който през миналия сезон изведе Балкан до титлата в Националната баскетболна лига, ще остане в клуба като асоцииран старши треньор.

"Балкан практически ще има двама старши треньори. И двамата ще имаме равни права, но аз ще нося повече отговорност. С Йован се познаваме от 20 години от Баскетболния университет в Белград и сме добри приятели", каза още новият наставник.

Относно играчите от миналия сезон Караичич посочи, че с тях също вървят преговори, така че към момента не може да се каже със сигурност как ще изглежда съставът. Той допълни, че в тима ще бъдат взети и чуждестранни баскетболисти, които да помогнат с опита си в Еврокъп.

"Ползите от участието на Балкан са многостранни и тимът се нуждае от подкрепата на колкото може повече хора. Когато се обединим, когато търсим подкрепа, можеш да намериш хора, с които да надграждаш. Вярвам, че това участие ще бъде с положителен принос за българския баскетбол и спорт като цяло. Спортът е основата на туризма в Ботевград, а спрямо жребия, който изтеглихме, отсега се вижда и големият интерес, който имат чуждестранните фенове към гостуванията тук", заяви кметът на Ботевград Иван Гавалюгов.

"За мен Ботевград е най-баскетболният град у нас. Новият треньор идва в една не чак толкова баскетболна страна, но ще се опитаме да променим това и да запалим колкото може повече деца. Радвам се, че млади хора застават зад всичко това и съм убеден, че с помощта на всички хора в Ботевград ще успеем. Ако мога да направя едно сравнение с автомобилните спортове, вече сме във Формула 2. Нашите усилия трябва да бъдат насочени към това да запазим мястото си в турнира", каза Сашо Везенков.

Николай Рашков посочи, че от днес трябва да бъдат пуснати билетите за домакинските мачове в Еврокъп. Най-евтините от тях ще бъдат по 10 евро.

Балкан е в група "D" на Еврокъп заедно с френския Монако, турския Бахчешехир, испанския Манреса, германския Улм, италианския Рома, литовския Лиеткабелис Паневежис и гръцкия ПАОК Солун. Българският тим ще гостува в първия кръг в Улм на 29 или 30 септември, а първото домакинство ще бъде във втория кръг на 6 и 7 октомври на Бахчешехир.

Вижте част от пресконференцията във видеото.

Снимки: Startphoto