Баскетболният шампион Балкан започва сезона с нов старши треньор

Богдан Карачич е новият старши треньор на БК Балкан. Той ще дебютира начело на тима в турнира Еврокъп. Новината бе съобщена на пресконференцията, която клубът организира относно своето предстоящо участие във втория по сила турнир в Евролигата. Сърбинът ще бъде начело на „зелените“ от следващия сезон.

Понастоящем той е селекционер на националния отбор на Армения, който бе сред съперниците на България в първия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Черна гора. Наставникът пое арменците в началото на февруари 2025 година.

За последно на клубно ниво треньорът е работил в Арис, където е бил назначен през юли 2025 г, но не е водил дълго гърците, като през октомври същата година бива уволнен.

Карачич може да се похвали с дълга кариера, но тя преминава главно като старши треньор през датските Хьорслом и Нествед, а за кратко е временен наставник на руския Локомотив Кубан и сръбския Партизан, където се налага да замести не кого да е, а легендарния Желко Обрадович. Досега 41-годишният специалист е бил асистент Хьорслом, Локомотив Кубан, сръбските Цървена звезда Мега Баскет и Партизан. В редиците на „звездашите“ работи с друг известен треньор – Саша Обрадович.

Опитът на родения в Ужице наставник преминава още като помощник-треньор в националните отбори на Дания за юноши до 18 години и младежи до 20-годишна възраст. Бивш скаут е в представителния тим на Сърбия, като там е избран за тази роля от Игор Кокошов, който е селекционер по това време.

При престоя си в „гробарите“ постига най-големите си успехи, стигайки до два трофея в Адриатическата лига и една титла на Сърбия като асистент. На сметката си с Локомотив има една Купа на Русия.

Богдан Карачич ще замени Йован Попович, който, макар че имаше договор за още един сезон със„зелените". За сърбина 2025/2026 бе доста предизвикателен, тъй като през август преди година бе назначен начело на Ботев 2012. Под негово ръководство тимът от Враца постигна чудесни резултати при неговия дебют в НБЛ, а още по-впечатляващото бе, че беше изграден предимно от млади български момчета. Впоследствие двете страни се разделиха в средата на март.

Наставникът обаче пое балканци още тогава и резултатите не закъсняха, след като ги изведе до титла №8 на България в тяхната история.

За 50-годишния специалист това е трети период в Балкан. Допреди това Попович работеше предимно в школата на клуба, а между декември 2022 и 2023 г. пое функциите на помощник-треньор. В началото на 2024 г. се завърна в отбора, за да работи предимно с млади играчи.



