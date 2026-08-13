Берое представи четвърти чужденец в селекцията си

Мъжкият баскетболен Берое обяви привличането на своето четвърто чуждестранно попълнение за новия сезон в Националната баскетболна лига. Старозагорци представиха официално американеца Джордан Ролс на своята страница в платформата Фейсбук.

"Добре дошъл в Стара Загора, Джордан! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от клуба.

Джордан Ролс е на 24 години, висок 188 см и играе на позиция 1. Професионалната му кариера стартира в Катар, където изиграва 11 мача, в които записва средни показатели от 21.9 точки, 3.1 борби, 5.8 асистенции и 1.2 откраднати топки. След това е основен състезател на кипърския Паралимни. В 19 срещи записва показатели от 20.5 точки, 4.3 асистенции, 3.7 борби и 1.5 откраднати топки. Завършва с двуцифрен актив във всички двубои, а в 13 от тях с повече от 4 асистенции.

Вчера старозагорци представиха американеца Крис Ролинс, а преди това обявиха привличането на канадеца Патрик Емилиен, американеца Даниел Сейлър, 21-годишният национален състезател Кръстомир Михов и бившият баскетболист на Левски Момчил Кадиев.