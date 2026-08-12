Александър Папазов остава начело на Левски

В Левски треньорската смяна не стои на дневен ред. На поста остава Александър Папазов, съобщиха тази вечер официално от клуба. Това означава, че наставникът ще бъде начело на столичния тим и през следващия сезон. Той ще продължи да бъде най-младият старши-треньор в НБЛ със своите 23 години.

Александър Папазов е дълбоко свързан с Левски, където започна като треньор в школата. От 2024 година той стана част от щаба на мъжкия отбор, а през миналия сезон постепенно пое функциите на старши треньор от своя баща – Константин. Под негово ръководство „сините“ финишираха на десетото място с 5 победи и 25 загуби, разчитайки до голяма степен на подмладен състав, както се случва в последните години.

23-годишният специалист трупа опит и знанията в треньорската школа на Евролигата, където сред лектори са имена като Желко Обрадович, Янис Сферопулос, Шарунас Ясикевичус и Серджо Скариоло.

Папазов – младши е бивш играч на „сините“. На сметката си има титла и бронз в НБЛ. Освен това спечели едно злато и две сребърни отличия в турнира за Купата на България.