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Трети чуждестранен баскетболист стана част от Берое

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Пето ново попълнение за тима от Стара Загора.

трети чуждестранен баскетболист стана част берое
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Берое Стара Загора продължава с работата по окомплектоването на състава. „Зелено-белите“ добавиха чужденец №3, който е петият нов играч за лятото. Своите възможности за старозагорския тим ще демонстрира Крис Ролинс, обявиха по-рано през деня официално от клуба. Берое ще разчита на американеца през следващия сезон.


Крилото прекарва 2025/2026 в Райфайзен Флайърс Велс, където не се нуждае от много време, за да се превърне в един от топреализаторите за австрийците. Роденият в Акрън играч е бил съотборник със Сайкоун Джеймисън, който през юли подписа с Локомотив Пловдив. Ролинс допринася за спечелването на Купата на Австрия за тима от Велс. На сметката му личат средно по 12.4 точки, 4.5 борби и 1.7 асистенции за 26 мача.

Преди това 27-годишният играч преминава през германските Арт Джайънтс Дюселдорф и Баскет Волмирщет, както и норвежкия Конгсберг Майнърс.198-сантиметровият баскетболист се подвизава в Уолъс Уолъс Стейт Къмюнити Колидж и Арканзас-Форт Смит Юнивърсити.

#Крис Ролинс #НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Берое Стара Загора

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