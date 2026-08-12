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Продадоха Лейкърс за рекордните 12 милиарда долара

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Спорт
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Новите собственици на "езерняците" са бизнесмените Джошуа Къшнър и Боб Айгър.

Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич
Снимка: БТА
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Един от най-популярните баскетболни клубове в света - Лос Анджелис Лейкърс, бе продаден за рекордните в историята на спорта 12 милиарда долара.

Новите собственици на "езерняците" са бизнесмените Джошуа Къшнър и Боб Айгър.

41-годишният Къшнър е създател на инвестиционната компания Трайв Кепитал. Той е възпитаник на Харвард и брат на политика Джаред Къшнър, който пък е зет на американския президент Доналд Тръмп.

75-годишният Айгър е доскорошният изпълнителен директор на Компанията Уолт Дисни, а преди това бе и изпълнителен директор на медийния гигант ЕйБиСи.

За тима на Лейкърс това е втора смяна на собствеността в рамките на година. През юни 2025-а Марк Уолтър плати 10 милиарда на семейство Бъс за закупуване на акциите на клуба. Семейство Бъс бе собственик на Лейкърс в продължение на 46 години, като до 2013 година клубът бе ръководен от Джери Бъс, а след неговата кончина функциите му бяха иззети от дъщеря му Джени Бъс.

Медиите в САЩ определиха смяната на собствеността при 17-кратните шампиони в Националната баскетболна асоциация като изненадваща. Къшнър и Айгър бяха свързвани със създаването на отбор в Лас Вегас, но неочаквано отправиха оферта към Уолтър, който избра да прибере печелба от 2 милиарда долара в рамките на година.

#Марк Уолтър #Боб Айгър #Джоуша Къшнър #НБА 2026/2027 # Лос Анджелис Лейкърс

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