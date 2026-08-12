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Известно е разпределението на отборите по региони в мъжката А група по баскетбол

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Спорт
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Това стана факт след първата среща между представители на БФБ и 15-те клуба, подали заявка за участие.

баскетболните национали години започнаха подготовка европейското първенство
Снимка: БТА
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Първа опознавателна и организационна среща се проведе между 15-те клуба, подали заявки за участие в А група - мъже за сезон 2026/2027 и представители на Българската федерация по баскетбол. Централата запозна отборите-участници с екипа, който ще администрира и управлява първенството след възобновяване на контрола над него.

"В открита дискусия отборите имаха възможност да споделят какво е работело досега и какво е нужно, за да се надгради проекта А група - мъже и да се рестартира шампионата в положителна посока. Обратната връзка бе в посока на прозрачна комуникация, въвличане на всички в демократично вземане на решения, съобразяване с нуждите на клубовете и отборите, регулярни срещи, принципност и необходими компромиси със спортните съоръжения, в които ще се играят срещите от календара на А група", информираха от БФБаскетбол.

В продължилата повече от два часа среща бе дискутирана наредбата за провеждане на първенството, като отборите изразиха позиция относно разпределение на отборите по региони, формат за провеждане на първенството, дати за организация на Купа на А група, картотекиране - срокове, двоен лиценз, чл. 65 за клубовете, които имат представителни отбори в А група и НБЛ, условия за допълнителни картотеки, система и календар за предстоящия сезон, лицензиранe на треньори, депозити за участие и условия на домакинските зали.

След края на срещата представителите на отборите се обединиха около разпределението на отборите, заявили желание да участват в два условни региона, които не са задължително географски обвързани - Запад със 7 отбора и Изток - с 8.

Регион Запад
БК Велбъжд 2002 - Кюстендил
БК Видабаскет - Видин
БК Балкан - Ботевград
БК Берое - Стара Загора
БК Левски - София
БК Хасково
БК Чавдар Троян

Регион Изток
БК Вълци - Разград
БК Етър 49 - Велико Търново
БК Сливен баскет - Сливен
БК Старбаскет - Варна
БК Черно море Тича - Варна
БК Шоутайм - Варна
БК Шумен
БК Ънстопабъл - Добрич

Съгласно първоначално изготвената наредба броят на отборите в А група - мъже бе 14, но никой от присъстващите не възрази те да бъдат и повече, като така бе приет и 15-ият заявил желание за участие - софийският БК Левски. Първенството ще се проведе във формат етапи: редовен сезон с две фази - домакинство и гостуване за всеки от тимовете, след което етап - плейоф и условия за участие в него. Календарът на първенството ще бъде съобразен с този на Националната баскетболна лига (НБЛ) и лагерите на националните отбори, официални празници и най-вероятно ще стартира в първата седмица на октомври, преди официалния старт на НБЛ. Срещите от А група за мъже ще играят в неделните дни.

Решено бе форматът, домакинът и правилата за провеждане на Купа на България за А група - мъже да бъдат обсъдени в последващ етап.

Във вторник, 18-ти август, ще бъде проведена сесия на Управителния съвет на БФБаскетбол, на която всички предложени от 15-те клуба в А група промени по наредбата на първенството ще бъдат разгледани и гласувани за приемане. В следващите дни ще се обнови системата и календара и ще бъде официално оповестена нова дата за жребий на първенството в мъжката А група. Това налага и промяна на по-рано обявената дата - 14.8.2026 година.

Като последващи стъпки БФБаскетбол и клубовете участници се обединиха около следващите: преглед и лицензиране на залите със съответните адекватни и резонни компромиси по места, проверка на лицензираните треньори към отборите ш инсталиране на системите на Синерджи спортс, което трябва да се случи в седмицата 7 - 15 септември.

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